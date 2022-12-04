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أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد
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أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد

أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد

أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد
٠٨:٤١:٤٢ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألمحت مديرة الاستخبارات الأمريكية، أفريل هاينز، إلى أن هدوء وتيرة المعارك بين روسيا وأوكرانيا بسبب إعادة التجهيز والإمداد وتشكيل الصفوف، من أجل هجوم أوكراني مضاد محتمل في الربيع.

فرصة تقدم أفضل

وأشارت هاينز، إلى أن القوات الأوكرانية قد تحظى بفرص تقدم أفضل خلال الأشهر المقبلة، وأضافت، في منتدى ريغان للدفاع الوطني الذي عقد في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، السبت، “لكن لا يزال من غير الواضح لنا ما إذا كان لديه (بوتين) صورة كاملة في هذه المرحلة عن مدى الصعوبات التي يواجهونها”.

زيلينسكي 0 اوكرانيا

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«الدفاع البريطانية»: من غير المرجح تحقيق روسيا تقدمًا في المعارك بأوكرانيا

الروس يفقدون الثقة في حكومتهم

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقدير استخباراتي لها، أن هناك مؤشرات جديدة في وسائل الإعلام الروسية المستقلة تشير إلى “تراجع كبير” للدعم الشعبي للحملة العسكرية الروسية، حسب “العربية”.

وأورد تقرير الدفاع البريطانية أنه: “بالرغم من جهود السلطات الروسية لفرض سيطرة واسعة النطاق على بيئة المعلومات، أثر الصراع بشكل واضح على كثير من الروس عقب التعبئة الجزئية التي أجريت في سبتمبر 2022”.

وقال موقع “ميدوزا” الروسي الناطق باللغة الإنجليزية، إنه حصل على استطلاع رأي سري حديث أجرته دائرة الحماية الفيدرالية، المسؤولة عن حراسة الكرملين وتوفير الأمن لكبار المسؤولين الحكوميين.

وكشف الاستطلاع، الذي أجراه الكرملين، أن 55% ممن شملهم الاستطلاع أيدوا إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا، بينما طالب 25% باستمرار الحرب”.

ووجد مركز “ليفادا”، أكبر مركز مستقل لاستطلاعات للرأي في روسيا، في استطلاع مماثل أجري في نوفمبر الماضي، أن 53% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون محادثات السلام، فيما أيد 41 % استمرار القتال، ولم يقرر 6% رأيهم. وشمل هذا الاستطلاع 1600 شخص بهامش خطأ لا يزيد على 3.4 %.

الكلمات الدلالية:
أخبار أوكرانيا أوكرانيا الاستخبارات الأمريكية الحرب الروسية الأوكرانية وزارة الدفاع البريطانية

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