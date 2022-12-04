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أمطار غزيرة وجريان السيول في بلجرشي (فيديو)
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أمطار غزيرة وجريان السيول في بلجرشي (فيديو)

أمطار غزيرة وجريان السيول في بلجرشي (فيديو)

أمطار غزيرة وجريان السيول في بلجرشي (فيديو)
٠٧:٢٢:٢٣ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

وأظهر المقطع، أجواء محافظة بلجرشي، بعد هطول الأمطار وجريان السيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق القصيم، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة وتكون من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (رفحاء) والمنطقة الشرقية (حفر الباطن).

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

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أمطار أمطار غزيرة السيول بلجرشي سيول بلجرشي

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