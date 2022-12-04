تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، إتمام نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

سرعة البت في القضايا

وأوضحت وزارة الصحة أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل حيث تعمل “الصحة” على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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القضاء العام يباشر اختصاصاته

وأفادت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل تفعيلا لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام، حسب “اليوم”.

اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي ستنظرها المحاكم

هي دعاوى الأخطاء الطبية، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، وكذلك الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. وأيضاً النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.