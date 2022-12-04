الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ثغرة أمنية في متصفح «كروم».. إجراء مهم فورًا
هيئة السوق المالية توافق على لائحة صناعة السوق وإجراءات صناعة السوق
شاهد.. أمطار غزيرة على طريق المندق في الباحة
مطار الملك خالد يعلن عن تغييرات في جميع صالات القدوم والمغادرة لشركات الطيران
متى تصدر صكوك تملك العقار؟ منصة «إحكام» تجيب
أزهق حياة 109 إمامًا حتى الآن.. «الحوثي» يتخلص من خطباء المساجد

الرئيسية

 /

تقنية

 /

ثغرة أمنية في متصفح «كروم».. إجراء مهم فورًا

ثغرة أمنية في متصفح «كروم».. إجراء مهم فورًا

ثغرة أمنية في متصفح «كروم».. إجراء مهم فورًا
٠٦:٢٣:٤٦ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني سالم الحربي أهمية تحديث متصفح جوجل كروم فورا بسبب ثغرة أمنية تم معالجتها من قبل الشركة.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “كل من يستخدمون متصفح Chrome سواء:

1-سطح المكتب والأجهزة المحمولة الرئيسية، بما في ذلك Windows و Mac

2- iOS و Android و ChromeOS.

عليكم التحديث حالاً حيث ان شركة قوقل اصلحت ثغرة امنية تمكن الهكر من الوصول الى اجهزة المستخدمين.

اقرأ أيضا:

تحذير لمستخدمي «جوجل كروم» من رسالة «غامضة» تخترق هواتفهم

وفي وقت سابق، حذرت شركة “جوجل” مستخدمي نظام أندرويد من “رسالة” يجب الانتباه إليها لتجنب اختراق هواتفهم، بحسب صحيفة “الصن” البريطانية.

وقالت الشركة، في بيان لها: “إن التحذير يتعلق بالأشخاص الذين يستخدمون “جوجل كروم” على جهاز أندرويد الخاص بهم”، موضحة أن “جوجل” استهدفت بالأساس الأشخاص الذين يزورون “المواقع غير الآمنة”، وذلك لمساعدتهم على تجنب الاختراق.
وأضافت: “حين ستزور هذه المواقع ستصادفك رسالة: الموقع الذي تنتظره يحتوي على برامج ضارة- أو -يحتوي الموقع المقصود على برامج ضارة- أو -موقع مريب-“، هذا يعني أن الموقع الذي تحاول الوصول إليه قد يثبت برامج مشبوهة على جهازك.

وأوضحت صحيفة “الصن” أنه لا يجب تجاهل هذه الرسالة التحذيرية، مضيفة “فكِّر كثيرًا قبل رفضها أو اختيار المتابعة”.

وقالت : “إذا كنت متأكدًا من أن الصفحة آمنة وترغب في تجاهل التحذير، يمكنك النقر فوق -التفاصيل-، متبوعة بـ-زيارة هذا الموقع غير الآمن-“.

اقرأ أيضًا:

خاصية جديدة تتيح دفع رسوم انتظار السيارات بالأوامر الصوتية يوفرها «غوغل»

الكلمات الدلالية:
تحديث كروم جوجل جوجل كروم سالم الحربي شركة جوجل متصفح جوجل

مواد ذات صلة

المزيد
زيادة 30 مليون خلال عام.. 80 مليون مشترك في تطبيق يوتيوب

زيادة 30 مليون خلال عام.. 80 مليون مشترك في تطبيق يوتيوب

٠٣:٠١ ص، الجمعة، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
“جوجل” تعتزم دعم رسائل SMS في منصة Hangouts

“جوجل” تعتزم دعم رسائل SMS في منصة Hangouts

٠٧:٠١ م، الجمعة، ١٧ مايو ٢٠١٣
طرح «Hauwei Nova 3e» في المملكة.. تعرّف على المواصفات والسعر

طرح «Hauwei Nova 3e» في المملكة.. تعرّف على المواصفات والسعر

٠٧:٤٥ م، الخميس، ١٢ أبريل ٢٠١٨
«أبل» تجمع معلومات المستخدمين.. بهذه الطريقة

«أبل» تجمع معلومات المستخدمين.. بهذه الطريقة

١١:٠٨ ص، الخميس، ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *