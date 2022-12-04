ثغرة أمنية في متصفح «كروم».. إجراء مهم فورًا
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أكد الخبير التقني سالم الحربي أهمية تحديث متصفح جوجل كروم فورا بسبب ثغرة أمنية تم معالجتها من قبل الشركة.
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “كل من يستخدمون متصفح Chrome سواء:
1-سطح المكتب والأجهزة المحمولة الرئيسية، بما في ذلك Windows و Mac
2- iOS و Android و ChromeOS.
عليكم التحديث حالاً حيث ان شركة قوقل اصلحت ثغرة امنية تمكن الهكر من الوصول الى اجهزة المستخدمين.
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وفي وقت سابق، حذرت شركة “جوجل” مستخدمي نظام أندرويد من “رسالة” يجب الانتباه إليها لتجنب اختراق هواتفهم، بحسب صحيفة “الصن” البريطانية.
وأوضحت صحيفة “الصن” أنه لا يجب تجاهل هذه الرسالة التحذيرية، مضيفة “فكِّر كثيرًا قبل رفضها أو اختيار المتابعة”.
وقالت : “إذا كنت متأكدًا من أن الصفحة آمنة وترغب في تجاهل التحذير، يمكنك النقر فوق -التفاصيل-، متبوعة بـ-زيارة هذا الموقع غير الآمن-“.
كل من يستخدمون متصفح Chrome
1-سطح المكتب والأجهزة المحمولة الرئيسية، بما في ذلك Windows و Mac
2- iOS و Android و ChromeOS.
🛑عليكم التحديث حالاً حيث ان شركة قوقل اصلحت ثغرة امنية تمكن الهكر من الوصول الى اجهزة المستخدمين#الارجنتين_استراليا#اّّّلشتاّّّّء_يحّّّتاجٍّّّّ pic.twitter.com/GqrBQ3s8Rn
— سالم الحربي (@arnod) December 3, 2022
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