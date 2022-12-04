ثغرة أمنية في متصفح «كروم».. إجراء مهم فورًا

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أكد الخبير التقني سالم الحربي أهمية تحديث متصفح جوجل كروم فورا بسبب ثغرة أمنية تم معالجتها من قبل الشركة.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “كل من يستخدمون متصفح Chrome سواء:

1-سطح المكتب والأجهزة المحمولة الرئيسية، بما في ذلك Windows و Mac

2- iOS و Android و ChromeOS.

عليكم التحديث حالاً حيث ان شركة قوقل اصلحت ثغرة امنية تمكن الهكر من الوصول الى اجهزة المستخدمين.

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تحذير لمستخدمي «جوجل كروم» من رسالة «غامضة» تخترق هواتفهم

وفي وقت سابق، حذرت شركة “جوجل” مستخدمي نظام أندرويد من “رسالة” يجب الانتباه إليها لتجنب اختراق هواتفهم، بحسب صحيفة “الصن” البريطانية.

وقالت الشركة، في بيان لها: “إن التحذير يتعلق بالأشخاص الذين يستخدمون “جوجل كروم” على جهاز أندرويد الخاص بهم”، موضحة أن “جوجل” استهدفت بالأساس الأشخاص الذين يزورون “المواقع غير الآمنة”، وذلك لمساعدتهم على تجنب الاختراق.

وأضافت: “حين ستزور هذه المواقع ستصادفك رسالة: الموقع الذي تنتظره يحتوي على برامج ضارة- أو -يحتوي الموقع المقصود على برامج ضارة- أو -موقع مريب-“، هذا يعني أن الموقع الذي تحاول الوصول إليه قد يثبت برامج مشبوهة على جهازك.

وأوضحت صحيفة “الصن” أنه لا يجب تجاهل هذه الرسالة التحذيرية، مضيفة “فكِّر كثيرًا قبل رفضها أو اختيار المتابعة”.