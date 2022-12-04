الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لا تستهن بها.. 5 أعراض صحية تشير إلى مرض خطير
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لا تستهن بها.. 5 أعراض صحية تشير إلى مرض خطير

لا تستهن بها.. 5 أعراض صحية تشير إلى مرض خطير

لا تستهن بها.. 5 أعراض صحية تشير إلى مرض خطير
٠٦:٢٤:٣٠ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

دقت مدينة الملك سعود الطبية، ناقوس الخطر عند ظهور 5 أعراض صحية، حيث تدل في بعض الأحيان على معاناة الفرد من أمراض القلب والشرايين.
وشددت مدينة الملك سعود في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أهمية عدم إهمال تلك الأعراض والتعامل معها بجدّية.
وقالت في “إنفوجراف”،: “إن أمراض القلب والشرايين واحدة من أهم مسببات الوفاة الأوسع انتشاراً في أنحاء العالم، ولهذا يجب منحها مزيدًا من الاهتمام”.

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وأضافت: “يشير الأطباء إلى وجود خمسة أعراض صحية على وجه الخصوص لا يجب إهمالها، وتلك الأعراض هي:
1- آلام الصدر.

2- آلام الساقين.

3- الإغماء وفقدان الوعي.

4- التعرّض لضيق أو صعوبة في التنفس دومًا.

5- الخفقان وعدم انتظام ضربات القلب.

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب القلب مدينة الملك خالد وزارة الصحة

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