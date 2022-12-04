الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى
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المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى
٠٦:٢٩:٥٣ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بمدينة الرياض، عبر موقعه الإلكتروني “بوابة التوظيف”، فتح التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقا للتفاصيل.

المسميات الوظيفية :

1- أخصائي أول صوتيات ومرئيات.
2- أخصائي محتوى رقمي.
3- أخصائي حسابات العملاء.
4- مسؤول اتصال عناية بالعملاء.
5- أخصائي تعليم إلكتروني.
6- مشرف مختبر التصميم.

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التخصصات المطلوبة : 

– إدارة الأعمال
– لغة إنجليزية
– علوم الحاسب
– نظم المعلومات
– تقنيات التعليم
– العلاقات العامة
– إنتاج تلفزيوني
– إعلام
– أو ما يعادلها

ما هو المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

يذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

طريقة ورابط التقديم :

من خلال الدخول إلى موقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وملء استمارة التقديم المبينة أمام كل وظيفة مطلوبة، كما هو موضح، رابط التقديم: ( هنا ).

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