مطار الملك خالد يعلن عن تغييرات في جميع صالات القدوم والمغادرة لشركات الطيران

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عن تغييرات شاملة في صالات شركات الطيران القادمة والمغادِرة في الرحلات الدولية.

وقال حساب المطار عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أعزاءنا المسافرين عبر #مطار_الملك_خالد الدولي نودّ التنويه عن خطة انتقال مشغلي خطوط الطيران للرحلات الدولية من الصالة 2 إلى الصالة 3 و4 حسب المراحل التالية:

– انتقال رحلات الخطوط السعودية إلى صالة رقم 4، وتشمل جميع الرحلات الدولية القادمة والمغادرة.

– انتقال الرحلات الدولية لخطوط أديل إلى صالة رقم 3 بدايةً من يوم 5 ديسمبر 2022.

وزير النقل: بدء التشغيل الرسمي لصالتي السفر 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي (فيديو)

– انتقال رحلات كل الشركات المنضمة إلى تحالف “سكاي تايمز” وطيران الشرق الأوسط اللبناني والملكية الهولندية إلى صالة 3 بداية من 6 ديسمبر 2022.

– انتقال جميع الرحلات الدولية لشركة “طيران ناس” إلى صالة 3 بداية من يوم 8 ديسمبر 2022.