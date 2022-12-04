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مطار الملك خالد يعلن عن تغييرات في جميع صالات القدوم والمغادرة لشركات الطيران

مطار الملك خالد يعلن عن تغييرات في جميع صالات القدوم والمغادرة لشركات الطيران

مطار الملك خالد يعلن عن تغييرات في جميع صالات القدوم والمغادرة لشركات الطيران
٠٥:٥٦:١٥ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عن تغييرات شاملة في صالات شركات الطيران القادمة والمغادِرة في الرحلات الدولية.
وقال حساب المطار عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أعزاءنا المسافرين عبر #مطار_الملك_خالد الدولي نودّ التنويه عن خطة انتقال مشغلي خطوط الطيران للرحلات الدولية من الصالة 2 إلى الصالة 3 و4 حسب المراحل التالية:

– انتقال رحلات الخطوط السعودية إلى صالة رقم 4، وتشمل جميع الرحلات الدولية القادمة والمغادرة.

– انتقال الرحلات الدولية لخطوط أديل إلى صالة رقم 3 بدايةً من يوم 5 ديسمبر 2022.

وزير النقل: بدء التشغيل الرسمي لصالتي السفر 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي (فيديو)

– انتقال رحلات كل الشركات المنضمة إلى تحالف “سكاي تايمز” وطيران الشرق الأوسط اللبناني والملكية الهولندية إلى صالة 3 بداية من 6 ديسمبر 2022.

– انتقال جميع الرحلات الدولية لشركة “طيران ناس” إلى صالة 3 بداية من يوم 8 ديسمبر 2022.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية تشغيل صالات شركات الطيران مطار الملك خالد

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