أحدث مقاتلة أمريكية تتحطم في اليابان

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سقطت مقاتلة أمريكية من طراز “إف 35″، على مدرج للطائرات في اليابان، إثر وقوع خلل في عجلتها الأمامية، بينما كانت إحدى العربات تقوم بسحبها، بعد هبوط طارئ.

تحقيق في معايير الأمن والسلامة

وتعتبر المقاتلة إف 16 من أحدث المقاتلات الأمريكية والأغلى بينها، حيث يبلغ سعرها 100 مليون دولار، وقال متحدث في القوات الأميركية، إن التحقيق جار من أجل رصد أي مشكلة محتملة في معايير السلامة والأمان.

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هبوط اضطراري بسبب خلل كهربائي

هبطت الطائيرة المقاتلة في قاعدة “كادينا” في منطقة أوكيناوا اليابانية، بعد أن قرر قائدها الهبوط بشكل احترازي إثر رصد “خلل كهربائي”، وبعد ذلك، جاءت عربة في القاعدة من أجل سحب المقاتلة على المدرج، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ولم يتضح ما إذا كان ثمة شخص على متن الطائرة المقاتلة عندما سقطت مقدمتها على المدرج، كما لم ترد معلومات عن حجم الأضرار المحتملة لسقوط مقدمة الطائرة المقاتلة على المدرج.