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«السديس» يكشف عن منظومة الخدمات لذوي الاحتياجات بالحرم المكي
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«السديس» يكشف عن منظومة الخدمات لذوي الاحتياجات بالحرم المكي

«السديس» يكشف عن منظومة الخدمات لذوي الاحتياجات بالحرم المكي

«السديس» يكشف عن منظومة الخدمات لذوي الاحتياجات بالحرم المكي
٠٥:٠٣:٤٥ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في الحرم المكي.

جاء ذلك خلال اللقاء الإثرائي الذي أقامته الرئاسة بعنوان “المسؤولية المجتمعية في تمكين واندماج وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

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منظومة متكاملة من الخدمات

وقال السديس: “إن الرئاسة ومنسوبيها يحرصون على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة منظومة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى خدمتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة. حيث هيأت الرئاسة نقاط خاصة مخصصة لتوزيع العربات بالساحات الخارجية، وكذلك عربات الطواف والسعي الكهربائية، والسلالم بالمسجد الحرام للتسهيل لهذه الفئة من قاصدي وزوار بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بيسر وسهولة”.

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خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين

وأشار إلى أن “المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وهي تجعل الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين من اهتماماتها، حتى اليوم في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله”.

يذكر أن اللقاء أقامته وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ممثلة بالإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع وكالة الشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية ممثلة في الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام.

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