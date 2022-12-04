أكثر من 50 فرصة تدريب في وزارة التعليم.. تعرف على الشروط

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أعلنت وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم المخواة، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن طرح (50) فرصة تدريبية للرجال والنساء – عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير حسب المتطلبات والتفاصيل التالية:

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المسمى الوظيفي

أخصائي تنظيم إداري (50 فرصة).

الشروط

أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي/ـة الجنسية.

درجة البكالوريوس فأعلى.

إجادة استخدام الحاسب الآلي برامج (Microsoft Office).

لا يشترط الخبرة المسبقة.

الوصف التدريبي

دراسة التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالتنظيم الإداري، وللاستفادة منها، وتحديد الاحتياجات التطويرية في مجال إعداد الهياكل التنظيمية الجهة المعنية واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لعمليات التطوير وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالتنظيم الإداري وعرضها على المعنيين ومناقشتها.

المهام التدريبية

دراسة التجارب والممارسات الدولية المتخصصة بالتنظيم الإداري، ودراسة إمكانية وجدوى تطبيقها، ورفع التوصيات والمقترحات بتبني أفضل الأساليب والممارسات الحديثة.

دراسة وتحليل الأوضاع الإدارية وتحديد الاحتياجات التطويرية في الجهة.

اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لعمليات التطوير وإعداد الأدلة التنظيمية وأدلة إجراءات العمل.

تطوير أساليب وإجراءات التطوير الإداري باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجال التنظيم الإداري.

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتنظيم الإداري وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

مزايا تمهير

تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

يسهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

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طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح الآن عبر منصة طاقات، وذلك بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2022م، وأشارت بأن آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1444/5/12هـ.

تنويه: لظهور الشواغر يجب كتابة (إدارة التعليم بمحافظة المخواة) في حقل اسم المنشأة.

رقم الإعلان التدريبي: 24257160

رابط التقديم – (اضغط هنا)