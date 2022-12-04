الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
التجارة تستدعي 6448 سيارة من طرازات وموديلات مختلفة خلال نوفمبر.. وتكشف السبب
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التجارة تستدعي 6448 سيارة من طرازات وموديلات مختلفة خلال نوفمبر.. وتكشف السبب

التجارة تستدعي 6448 سيارة من طرازات وموديلات مختلفة خلال نوفمبر.. وتكشف السبب

التجارة تستدعي 6448 سيارة من طرازات وموديلات مختلفة خلال نوفمبر.. وتكشف السبب
٠٥:٠٢:١٥ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استدعت وزارة التجارة خلال شهر نوفمبر الماضي 6448 سيارة من طرازات وموديلات مختلفة وكميات متباينة، مثل جاكوار البريطانية الصنع، وكيا الكورية الجنوبية، ونيسان اليابانية وفوكس واجن الألمانية الفاخرة.

وجاء استدعاء 2.091 مركبة من نيسان «Sunny / Kicks» 2022، كأكبر عدد مركبات تم استدعاؤها خلال نوفمبر 2022 من بين جميع السيارات المستدعاة، والتي تراوحت سنوات صنعها بين 2009 و2022.

وبلغ المتوسط اليومي لعدد السيارات المستدعاة حوالي 214 سيارة يوميًا، مثلت السيارات من نوع نيسان حوالي 32.5% منها، ومن نوع كيا 27.4%، وفوكس واجن 24.7% وجاكوار 21.3%

جاكوار «F-PACE»

2021 – 2022

لخلل في المصابيح الخلفية قد يؤدي إلى عدم عمل إشارات الانعطاف بالشكل الصحيح مما يقلل من رؤية السائقين الآخرين للمركبة ويزيد من خطر وقوع حادث. 24 نوفمبر استدعاء 1.766 مركبة

كيا «Carnival / Sorento»

2015 – 2016

لخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام (P) مما يزيد من خطر وقوع حادث. 21 نوفمبر استدعاء 2.091 مركبةنيسان «Sunny / Kicks»

2022

لخلل في عمود التوجيه قد يؤدي إلى مقاومة أعلى من المتوقع في توجيه المقود مما يزيد من خطر وقوع حادث. 17 نوفمبر استدعاء 1.594 مركبة

فولكس فاجن Teramont

2019 – 2022

لاحتمالية تآكل توصيلات الأبواب الأمامية، قد يؤدي إلى تأخر انتفاخ الوسائد الهوائية الجانبية عند حدوث اصطدام جانبي، مما يزيد من خطر إصابة السائق أو الراكب. 15 نوفمبر استدعاء مركبات

جاكوار XF لخلل في الوسائد الهوائية

لخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب عند وقوع حادث مما يتسبب في إصابة خطيرة.

عدد الوحدات: 905

سنة الصنع: 2009 إلى 2015 7 نوفمبر سلع مستدعاة

استدعاء كراسي مكتب تنفيذية

«Amazon Basics»

المباعة خلال الفترة:

2021/09 إلى 2022/04

لاحتمالية حدوث كسر قاعدة أرجل الكراسي مما قد يؤدي إلى خطر السقوط والإصابة.

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الكلمات الدلالية:
استدعاء سيارات التجارة سيارات كيا وزارة التجارة

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