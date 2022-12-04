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هل هناك علاقة بين إنجاب الأطفال وتغيير عقول الآباء؟ دراسة توضح
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هل هناك علاقة بين إنجاب الأطفال وتغيير عقول الآباء؟ دراسة توضح

هل هناك علاقة بين إنجاب الأطفال وتغيير عقول الآباء؟ دراسة توضح

هل هناك علاقة بين إنجاب الأطفال وتغيير عقول الآباء؟ دراسة توضح
٠٤:٥٤:١٩ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشف فريق من الباحثين في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس ومعهد جريجوريو مارانيون للبحوث الصحية في مدريد الإسبانية، أن أدمغة الآباء يطرأ عليها تغيرات كبيرة خلال الفترة قبل وبعد ولادة الأبناء.

التغيرات مرتبطة بعملية المعالجة البصرية

وأوضح الفريق أن هذه التغيرات عادة ما تكون مرتبطة بعملية المعالجة البصرية والانتباه والعاطفة تجاه الأطفال، حسب «سبوتنيك».

نظرية «اللدونة الناتجة عن التجربة»

وحسب ما نشره موقع «ذا كونفرزشن»، فإن فريق البحث أكد أن أدمغة الآباء الجدد تسجل بصمة جديدة أو ما يعرف بـ«اللدونة الناتجة عن التجربة»، بعد رعايتهم لرضيع، وهو تغير يشبه ما يحدث عند تعلم لغة جديدة.

الحمل يمكنه تعزيز المرونة العصبية

وأضاف العلماء خلصوا إلى أن الحمل يمكنه تعزيز المرونة العصبية للأمهات، وذلك بعدما استعانوا بتكنولوجيا التصوير بالرنين المغناطيسي، والتي بينت تغيرات كثيرة للغاية في أدمغة النساء قبل وبعد الحمل.

العوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية قد تؤثر في العقل الأبوي

وأكد فريق البحث أنه وجد أن التغيرات التي طرأت على أدمغتهم لم تظهر لدى أولئك الذين لم ينجبوا أطفالًا، مشيرًا إلى أن العوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية قد تؤثر في التغيرات التي تحدث للعقل الأبوي.

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الكلمات الدلالية:
إنجاب الأطفال جامعة كاليفورنيا دراسة علمية عقول الآباء لوس أنجلوس

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