خبير: الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اختراق البنوك بسهولة

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حذر عالم الفيزياء، فيليكس فليكر، من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى حواسيب كمية متقدمة تمتلك القدرة على اختراق الأنظمة الأمنية المتبعة حاليًا في العالم.

وقال فليكر – المحاضر في الفيزياء بجامعة كارديف –: “يستخدم العلماء بالفعل الذكاء الاصطناعي لتوجيه أبحاثهم، ويومًا ما سيساعدنا الذكاء الاصطناعي في “تعلم أشياء لا يمكننا تعلمها بأنفسنا”، بما يشمل مجموعة لا تصدق من التقنيات “السحرية” من أسلحة مستقبلية جديدة إلى أجهزة كمبيوتر كمية يمكنها اختراق أي نظام أمان معروف. وكذلك، بالطبع، بناء ذكاء اصطناعي أفضل”.

وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كان الكيميائيون يحلمون بتعلم كيفية تحويل المعادن الأساسية، مثل الرصاص، إلى ذهب، لكن فيليكس يقول “إن أعنف أحلام الكيميائيين هي الآن واقعنا اليومي”.

وفي كتابه الجديد “ذا ماجيك أوف ماتر”، يشرح: “تخيل أن لديك بلورة أضاءت بناءً على أمرك: يجب أن يكون السحر في العمل، ويجب أن تكون بالتأكيد ساحرًا. ومع ذلك، فإن مثل هذا الإجراء عادي في هذه الأيام: مصابيح ليد هي بلورات، وتقنيتها العملية تضيء شوارعنا ومنازلنا”.

وبصفته فيزيائيًا للمادة المكثفة، يهتم فيليكس بالبحث عن الخصائص التجريبية للمواد اليومية – والتوصل إلى خصائص جديدة تمامًا.

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الذكاء الاصطناعي

ويعد الذكاء الاصطناعي، أحد أعظم الابتكارات التقنية في عصرنا – والذي يقلق بعض العلماء – والذي يعتقد البعض أنه سيبدأ في سباق مع البشرية وتحقيق اكتشافات جديدة كبيرة من تلقاء نفسه.

لكن فيليكس فال لصحيفة “ديلي ستار”، إنه سيكون سعيدًا باستبداله بذكاء اصطناعي فائق القوة: “لست قلقًا بشأن قيام الذكاء الاصطناعي بإبعاد علماء الفيزياء عن العمل”، كما يقول.

وتابع فيليكس: “للقيام بذلك، يجب أن يفهم (الذكاء الاصطناعي) كل ما يمكن معرفته. وسيتعين عليه أيضًا شرح كل شيء لنا نحن البشر بعبارات بسيطة. إذا فعلت ذلك، فسأعتزل بسعادة!”.

واستدرك: “على الأرجح سنعمل جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي لتعلم أشياء لا يمكننا تعلمها بأنفسنا. لقد استخدمنا بالفعل أجهزة الكمبيوتر بهذه الطريقة على مدار السبعين عامًا الماضية، لذا فهي ليست جديدة تمامًا”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، تعمل طالبة الدكتوراه شوبنا سينج على تطوير الذكاء الاصطناعي الخاص بها لمساعدتنا على فهم أنواع معينة من المغناطيس”.

حواسيب كمية

والتغيير الآخر الذي قد يجلبه لنا الذكاء الاصطناعي هو الموصلات الفائقة التوصيل الحقيقية العاملة والقادرة على نقل الطاقة من أي مكان حول العالم، وهو ما يؤدي بدوره إلى حواسيب أكثر قوة.

وأكمل فيليكس: “أحد التطبيقات القادمة للموصلات الفائقة هو صنع حواسيب كمية. يمكن لهذه الحواسيب إجراء حسابات معينة أسرع بكثير من أسرع أجهزة الكمبيوتر العملاقة. يعتمد أمان الكمبيوتر، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، على أن بعض الحسابات تكون مستحيلة فعليًا، لكن أجهزة الكمبيوتر الكمية يمكنها إجراء هذه الحسابات بسرعة كبيرة. ستكون النتيجة بمثابة سارق بنك قادر على المشي عبر الجدران!”.

وأوضح عالم الفيزياء: “في العالم الحديث، تعد القدرة على اختراق أجهزة الكمبيوتر أكثر خطورة من أي سلاح تقليدي. على الرغم من ذلك، الآن أفكر في أن الموصلات الفائقة يمكن أن تصنع مدافع كهرومغناطيسية رائعة”.

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الانشطار النووي

وكما كان الكيميائيون يحلمون، يقول فيليكس إنه أصبح من الممكن الآن تحويل عنصر إلى آخر، على الرغم من أن ذلك ينطوي على انفجار كبير جدًا: “يمكن النظر إلى الانشطار النووي والاندماج على أنهما توليف عناصر من عناصر أخرى”.

وأوضح أن “جميع العناصر الأثقل من البلوتونيوم في الجدول الدوري هي عناصر تركيبية. هذا يعني أنها لا تحدث بشكل طبيعي على الأرض ولكننا نجحنا في صنعها”.

وحتى العناصر التي من المعروف أنها أتت من الفضاء يمكن صنعها في المختبر.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أُعلن عن اكتشاف عنصرين داخل نيزك سقط في الصومال لا مثيل لهما على الأرض.

لكن فيليكس أوضح أنه تم تصنيعهما في المختبر قبل وقت طويل من اكتشافهما في الطبيعة: “كلاهما تم تصنيعه في الثمانينيات، لكن المادة لاتعتبر معدنًا حتى يتم اكتشافها بشكل طبيعي”.

واستدرك: “ومع ذلك، يمكننا أن نتعلم بعض الأشياء المهمة من خلال العثور على المعادن الطبيعية. أنا أعمل كثيرا على شبه البلورات. من بعض النواحي تتصرف هذه البلورات مثل بلورات من بعد أعلى”.

شبه البلورات

وأوضح أن “البلورات شبه البلورية، التي اكتُشفت في البداية في صحراء ألاموجوردو بعد أول اختبار للقنبلة الذرية، هي بلورات تفتقر إلى التناسق بين أبناء عمومتها في الحياة اليومية”.

ووصفها فيليكس بأنها غريبة جدًا، إذ أنه “لفترة طويلة كانت شبه البلورات الوحيدة مصطنعة”، كما يقول. لكن بعض العلماء جادل بأنها لم تكن مستقرة، وسوف تنهار مع الوقت الكافي.

وأردف: “ولكن بعد ذلك وجد فريق من العلماء اثنين من شبه البلورات تحدث بشكل طبيعي، مرة أخرى داخل نيزك. كانت هذه أقدم من الأرض نفسها. أظهر هذا أن البلورات شبه مستقرة مثل أي معدن آخر. من خلال النظر إلى هياكلها، حصلنا على أدلة حول كيفية نموها، والتي لا تزال غامضة بعض الشيء”.