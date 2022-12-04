الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شفروليه تطور Montana لتصبح أفضل مركبات البيك آب وأكثرها عملية (صور)
بتداولات 2.9 مليار ريال.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا 10723 نقطة
“التعليم”: بدء التقديم لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث.. وتكشف طريقة التسجيل
«الناتو» يجري تدريبات على حرب إلكترونية شاملة بمشاركة ألف متخصص.. ما الأمر؟
«الحج والعمرة»: تسجيل «البصمة» لمعتمري 5 دول بالهواتف الذكية
«الجوازات»: 3 عقوبات لمن يسمح لعمالته بالعمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شفروليه تطور Montana لتصبح أفضل مركبات البيك آب وأكثرها عملية (صور)

شفروليه تطور Montana لتصبح أفضل مركبات البيك آب وأكثرها عملية (صور)

شفروليه تطور Montana لتصبح أفضل مركبات البيك آب وأكثرها عملية (صور)
٠٤:٥٠:٢١ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شفروليه عن سيارة Montana الجديدة والتي طورتها لتكون من بين أفضل مركبات البيك آب وأكثرها عملية.

وتأتي السيارة بتصميم مختلف كليًا وأكثر عصرية مقارنة بمركبات Montana السابقة، وأصبحت قمرتها مزودة بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 5 ركاب.

أما هيكلها فأصبح بطول 4 أمتار و72 سنتيمترًا، عرضه 180 سم، وباتت سعة الصندوق الخلفي فيه 874 ليترًا، كما جهّز هذا الصندوق برفوف مختلفة تسمح بتقسيمه لترتيب الحقائب والأمتعة بشكل أنيق.

السيارة تحصل على عجلات بمقاس 17 إنشًا

وحصلت السيارة على عجلات بمقاس 17 إنشًا، ومصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED، كما تزينت المصابيح الخلفية بشعارات شفروليه، وتزين هيكلها بفتحات هوائية كبيرة وانحناءات مدروسة للتقليل من مقاومة الهواء.

كما تم تزويرد المركبة من الداخل بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات، ودعمت الشاشة بجهاز إرسال لبث إشارات شبكات Wi-Fi للهواتف، كما زودت القمرة بنظام صوتيات عالي الأداء مجهز بمكبرات JBL، و6 وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

اقرأ أيضًا:

أقل تكلفة وأكثر جاذبية.. «شيفروليه» تطرح السيارة الرياضية «تراكس» 2024 (صور)

الكلمات الدلالية:
Montana أحدث السيارات سيارة سيارة جديدة شيفروليه مونتانا

مواد ذات صلة

المزيد
إصابة رجل وطفلين و4 نساء إثر سقوط مقذوفات حوثية بالطوال (صور)

إصابة رجل وطفلين و4 نساء إثر سقوط مقذوفات حوثية بالطوال (صور)

١٠:٢٦ م، السبت، ٢٣ مايو ٢٠١٥
بالفيديو.. استمرار الاشتباكات في البصرة العراقية بين سرايا السلام والعصائب

بالفيديو.. استمرار الاشتباكات في البصرة العراقية بين سرايا السلام والعصائب

٠٨:٥٣ ص، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
«الدخيل» يبايع ولي العهد الأمير محمد بن نايف ومحمد بن سلمان

«الدخيل» يبايع ولي العهد الأمير محمد بن نايف ومحمد بن سلمان

٠٩:١٦ ص، الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠١٥
هيئة التطوير: تداخل الجهات وأطراف العمل وراء تأخر مترو الرياض

هيئة التطوير: تداخل الجهات وأطراف العمل وراء تأخر مترو الرياض

٠٢:٤٧ م، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *