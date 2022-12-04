شفروليه تطور Montana لتصبح أفضل مركبات البيك آب وأكثرها عملية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شفروليه عن سيارة Montana الجديدة والتي طورتها لتكون من بين أفضل مركبات البيك آب وأكثرها عملية.

وتأتي السيارة بتصميم مختلف كليًا وأكثر عصرية مقارنة بمركبات Montana السابقة، وأصبحت قمرتها مزودة بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 5 ركاب.

أما هيكلها فأصبح بطول 4 أمتار و72 سنتيمترًا، عرضه 180 سم، وباتت سعة الصندوق الخلفي فيه 874 ليترًا، كما جهّز هذا الصندوق برفوف مختلفة تسمح بتقسيمه لترتيب الحقائب والأمتعة بشكل أنيق.

السيارة تحصل على عجلات بمقاس 17 إنشًا

وحصلت السيارة على عجلات بمقاس 17 إنشًا، ومصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED، كما تزينت المصابيح الخلفية بشعارات شفروليه، وتزين هيكلها بفتحات هوائية كبيرة وانحناءات مدروسة للتقليل من مقاومة الهواء.

كما تم تزويرد المركبة من الداخل بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات، ودعمت الشاشة بجهاز إرسال لبث إشارات شبكات Wi-Fi للهواتف، كما زودت القمرة بنظام صوتيات عالي الأداء مجهز بمكبرات JBL، و6 وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

اقرأ أيضًا:

أقل تكلفة وأكثر جاذبية.. «شيفروليه» تطرح السيارة الرياضية «تراكس» 2024 (صور)