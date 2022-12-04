“التعليم”: بدء التقديم لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث.. وتكشف طريقة التسجيل

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أعلنَت وزارة التعليم بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للسنة الأكاديمية 2024-2023، بدءًا من اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022م الموافق 10 جمادى الأولى 1444هـ حتى الخميس 5 مايو 2023م (14 شوال 1444هـ).

وتأتي هذه النسخة ضمن إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية – حفظه الله -، والتي تشمل أربعة مسارات، وهي: مسار (الرواد)، ومسار (البحث والتطوير)، وكذلك مسار (إمداد)، ومسار (واعد).

التقديم متاح عبر 3 مسارات

وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتور أمل شقير “إن التقديم هذا العام سيكون متاحًا عبر ثلاثة مسارات (الرواد، والبحث والتطوير، وإمداد)، حيث يشمل أفضل التخصصات النوعية من الجامعات العالمية الرائدة، والتي تم اختيارها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات.

وأشارت وكيل الوزارة إلى توافر شروط وضوابط الابتعاث للعام الأكاديمي 2023/2024م عبر البوابة الإلكترونية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بحيث يمكن لراغبي الابتعاث الاطلاع على قائمة الجامعات العالمية المتوفرة، وكذلك التخصصات المتاحة، وذلك من خلال هذا الرابط

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