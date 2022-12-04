الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أزهق حياة 109 إمامًا حتى الآن.. «الحوثي» يتخلص من خطباء المساجد
«السديس» يكشف عن منظومة الخدمات لذوي الاحتياجات بالحرم المكي
التجارة تستدعي 6448 سيارة من طرازات وموديلات مختلفة خلال نوفمبر.. وتكشف السبب
أكثر من 50 فرصة تدريب في وزارة التعليم.. تعرف على الشروط
هل هناك علاقة بين إنجاب الأطفال وتغيير عقول الآباء؟ دراسة توضح
خبير: الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اختراق البنوك بسهولة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“التعليم”: بدء التقديم لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث.. وتكشف طريقة التسجيل

“التعليم”: بدء التقديم لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث.. وتكشف طريقة التسجيل

“التعليم”: بدء التقديم لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث.. وتكشف طريقة التسجيل
٠٤:٣٥:٢٤ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنَت وزارة التعليم بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للسنة الأكاديمية 2024-2023، بدءًا من اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022م الموافق 10 جمادى الأولى 1444هـ حتى الخميس 5 مايو 2023م (14 شوال 1444هـ).

وتأتي هذه النسخة ضمن إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية – حفظه الله -، والتي تشمل أربعة مسارات، وهي: مسار (الرواد)، ومسار (البحث والتطوير)، وكذلك مسار (إمداد)، ومسار (واعد).

التقديم متاح عبر 3 مسارات

وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتور أمل شقير “إن التقديم هذا العام سيكون متاحًا عبر ثلاثة مسارات (الرواد، والبحث والتطوير، وإمداد)، حيث يشمل أفضل التخصصات النوعية من الجامعات العالمية الرائدة، والتي تم اختيارها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات.

وأشارت وكيل الوزارة إلى توافر شروط وضوابط الابتعاث للعام الأكاديمي 2023/2024م عبر البوابة الإلكترونية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بحيث يمكن لراغبي الابتعاث الاطلاع على قائمة الجامعات العالمية المتوفرة، وكذلك التخصصات المتاحة، وذلك من خلال هذا الرابط 

اقرأ أيضًا:

تنبيه هام من «التعليم» للمبتعثين فور وصولهم بلد الابتعاث

الكلمات الدلالية:
الابتعاث التعليم برنامج خادم الحرمين وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
أمير جازان يعزي ذوي شهيدي الواجب الشبلي والمحنشي

أمير جازان يعزي ذوي شهيدي الواجب الشبلي والمحنشي

٠٣:٤٠ م، الخميس، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٥
كندا.. رئيس وزراء «كيبيك» ينهي مؤتمره الصحفي بالقرآن الكريم (فيديو)

كندا.. رئيس وزراء «كيبيك» ينهي مؤتمره الصحفي بالقرآن الكريم (فيديو)

٠٩:٠١ ص، الثلاثاء، ٣١ يناير ٢٠١٧
ولي ولي العهد يتفقد تطوير قُدرات طائرات التورنيدو (صور)

ولي ولي العهد يتفقد تطوير قُدرات طائرات التورنيدو (صور)

٠٩:١٦ م، السبت، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٦
بريطانيا ترفض طلبًا برلمانيًا بوقف تصدير السلاح للمملكة

بريطانيا ترفض طلبًا برلمانيًا بوقف تصدير السلاح للمملكة

٠٢:١٩ ص، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *