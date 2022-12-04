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«الناتو» يجري تدريبات على حرب إلكترونية شاملة بمشاركة ألف متخصص.. ما الأمر؟

«الناتو» يجري تدريبات على حرب إلكترونية شاملة بمشاركة ألف متخصص.. ما الأمر؟

«الناتو» يجري تدريبات على حرب إلكترونية شاملة بمشاركة ألف متخصص.. ما الأمر؟
٠٤:٢٢:١٧ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت مجلة «بوليتيكو»، أن أكثر من ألف متخصص في أمن الإنترنت من أعضاء حلف شمال الأطلسي الـ«ناتو» وحلفائه في جميع أنحاء العالم شاركوا في تدريب هذا الأسبوع لاختبار وتعزيز دفاعات الحلف الإلكترونية.

اجتماع 150 خبيرًا بالأمن السيبراني

وأوضحت أن العاصمة الإستونية تالين شهدت هذا الأسبوع اجتماع 150 خبيرًا بالأمن السيبراني في الحلف استعدادًا لحرب إلكترونية متوقعة، مؤكدة مشاركة أكثر من 1000 متخصص في أمن الإنترنت في تدريب لاختبار وتعزيز دفاعات الحلف الإلكترونية، حسب «سبوتنيك».

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأضافت أن الاجتماع تضمن أيضًا تجريب التقنيات الجديدة، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مواجهة التهديدات السيبرانية.

ونقلت عن مسؤولين مشاركين في الاجتماع، أنهم أدرجوا سيناريوهات ودروسًا من الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الأوكرانية هذا العام، بما في ذلك شبكات الكهرباء.

القتال في أوكرانيا يتباطأ خلال الأشهر القادمة

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، أنه  من غير المرجح تحقيق روسيا تقدمًا في المعارك بأوكرانيا على المدى القريب، مشيرة إلى أنها وحلفاءها يتوقعون أن يستمر القتال في أوكرانيا في التباطؤ خلال الأشهر القادمة.

فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي، أن الحرب على أوكرانيا لم تندلع بسبب توسع حلف الناتو إنما بسبب طموحات الرئيس الروسي، مطالبًا الكونجرس بالعمل على سرعة إقرار ميزانية الدفاع للمساعدة في الحفاظ على أمن الولايات المتحدة.

عقوبة من يتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه رئيس المجلس الأوروبي أن الصراع في أوكرانيا يؤثر على الولايات المتحدة بدرجة أقل من تأثيره في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية أقرت أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات لمن يتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.

اقرأ أيضًا:

«الدفاع البريطانية»: من غير المرجح تحقيق روسيا تقدمًا في المعارك بأوكرانيا

الكلمات الدلالية:
أمن الإنترنت الذكاء الاصطناعي حرب إلكترونية شاملة حلف الناتو

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