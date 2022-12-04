الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“أوبك+” تمدد العمل بقرار خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًا
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“أوبك+” تمدد العمل بقرار خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًا

“أوبك+” تمدد العمل بقرار خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًا

“أوبك+” تمدد العمل بقرار خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًا
٠٤:٠٣:٤٨ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت مجموعة “أوبك+” تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير، وتعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة لتصبح كل شهرين،  وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي، وفقًا لـ “رويترز”.

خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًا

وكانت المجموعة قد قررت في أكتوبر الماضي خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًا، أي نحو 2 بالمئة من الطلب العالمي، بداية من شهر نوفمبر حتى نهاية عام 2023.

وعزت أوبك+ قرارها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية، وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع معدلات الفائدة.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارًا في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقال العديد من المحللين ووزراء في أوبك إن سقف الأسعار مربك وربما غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند، اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.

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أوبك إنتاج النفط الصين المملكة النفط حد أقصى لأسعار النفط الروسي مجموعة السبع معدلات الفائدة

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