الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في كليتي الإعلام والاتصال والتربية عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات لتدريس بعض مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1444هـ في شطري الطلاب والطالبات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* الشروط

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – أن يحصل على موافقة جهة العمل إن كان موظفًا.

3 – أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا في آخر مؤهل دراسي.

4 – أن تكون دراسة المتقدم انتظاماً في جميع المراحل.

5 – أن يكون حاصلا على الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات الإعلام المختلفة.

* طريقة التقديم

– أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2022م.

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي، مع كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد، وعلى هذا النحو:

1 – قسم الصحافة والنشر الالكتروني – (cmc-jep@imamu.edu.sa)

2 – قسم الإعلان والاتصال التسويقي – (cmc-amc@imamu.edu.sa).

3 – قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة – (cmc-gm@imamu.edu.sa).

4 – قسم العلاقات العامة – (cmc-pr@imamu.edu.sa).

5 – قسم الإذاعة والتلفزيون والفلم – (cmc-rtf@imamu.edu.sa).

6 – السينما والمسرح – (cmc-rtf@imamu.edu.sa).

7 – كلية التربية – (اضغط هنا).

* المصدر – (اضغط هنا).