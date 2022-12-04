القبض على «مسؤول مزيف» في جهة سيادية بهذه الدولة العربية

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ألقت الرقابة الإدارية في مصر، القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة مسؤول بإحدى الجهات السيادية بالدولة، بهدف النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين.

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تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص

وأضافت الهيئة في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، أنه بتكثيف التحريات تبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص، لتنفيذ عملياته الإجرامية، والتى شملت الاتجار بالنقد الأجنبي، واستخدام مستندات مزورة، واصطناع أختام رسمية، والاتجار بالأدوية المحظور تداولها عن طريق النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين لتحقيق مكاسب مالية، واستخدامهم للعديد من المقرات بأنحاء الجمهورية لتنفيذ نشاطهم الإجرامي خشية ضبطهم.

وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى تلقيها معلومات حول قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسؤول بإحدى الجهات السيادية بالدولة، بهدف النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين.

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وتم القبض على أفراد العصابة، وعثر أثناء عملية التفتيش على أجهزة فنية، وعملات مصرية وأجنبية، وكميات من الأدوية المحظور تداولها المعدة للبيع، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.