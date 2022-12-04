الشؤون البلدية والقروية توضح شروط السكن الجماعي للأفراد

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نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان “كُتيبًا” لتوضيح شروط السكن الجماعي للأفراد الواجب توافرها في الوحدات السكنية.

ويهدف الدليل إلى أن تكون جميع أنواع السكن الجماعي للأفراد صحية وخالية من الأمراض والأوبئة وآمنة للسكن، وفقًا للشروط الصحية المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المشرفة على أعمال التفتيش على سكن العمالة – إيجار أو ملكية –، وتوفير كافة الشروط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للحصول على التراخيص المطلوبة لسكن العمالة.

ويقدم الدليل عددًا من النصائح والإجراءات الوقائية والإرشادية التوعوية بهدف:

1- تحسين الوضع الصحي في السكن الجماعي للأفراد.

2- تعزيز الصحة والسلامة المهنية في السكن الجماعي، حيث صُمم ليكون مرجعًا إرشاديًا للمديرين والمشرفين والملاك والساكنين وكل شخص يشارك في تنفيذ وإدارة سكن جماعي.

ويعتمد الدليل على نهج إدارة المخاطر فيما يتعلق بمساكن العمال الجماعية وسلامتها، وهي عملية استشارية لتحديد المخاطر وتقييمها والسيطرة عليها قدر الإمكان، لإدارة المخاطر بحسب تنوع تصاميم السكن الجماعي، إضافةً إلى عرض المعايير والاشتراطات لبناء السكن الجماعي بما في ذلك أنظمة النقل المتوفرة، ومرافق المعيشة العامة، ومرافق (الغرف/ المهاجع)، والمرافق الصحية، ومرافق الطبخ، وسلامة الأغذية، والمرافق الطبية والمرافق الاجتماعية الترفيهية.

يمكن الاطلاع على الكتيب من خلال هذا الرابط