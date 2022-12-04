«الدفاع البريطانية»: من غير المرجح تحقيق روسيا تقدمًا في المعارك بأوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، أنه من غير المرجح تحقيق روسيا تقدمًا في المعارك بأوكرانيا على المدى القريب.

القتال في أوكرانيا يتباطأ خلال الأشهر القادمة

وأوضحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن واشنطن تتوقع أن يستمر القتال في أوكرانيا في التباطؤ خلال الأشهر القادمة، وأن الجميع يشهد انخفاضًا في إيقاع القتال في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: إن روسيا لم تتعرض لأي تهديد والحرب التي تشنها ليست نتيجة لتوسع حلف الناتو بل هي سبب توسع الحلف، مشيرًا إلى أن أمريكا تعزز الخطى للتعامل مع تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا ولمواجهة التهديدات الصينية.

فيما صنفت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة «فاجنر الروسية» باعتبارها كيانًا مثيرًا للقلق بموجب قانون الحرية الدينية.

مقتل 60 عسكريًا أوكرانيًا

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 6 مركبات مصفحة على محور دونيتسك.

وأكدت أن القوات الروسية صدّت محاولة القوات الأوكرانية الهجوم على محور كوبيانسك، حيث كبدتها خسائر بلغت أكثر من 60 عسكريًا، مع تنفيذ عمليات تقدم ناجحة في منطقة أرتيوموفسك باخموت.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كييف تطالب بانسحاب القوات الروسية من محطة زابوروجيا كشرط لإقامة منطقة آمنة.

اقرأ أيضًا:

انفجار جديد في تركيا.. والكشف عن السبب وعدد الضحايا