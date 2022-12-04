“هدف” يعيد تصميم برامج الدعم للعملاء والمستفيدين.. و3 أهداف لإستراتيجيته

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قام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بإعادة تصميم برامج الدعم الموجهة للعملاء والمستفيدين من برامج ومبادرات الصندوق لتصبح 8 برامج تتضمن: برنامج دعم التدريب، وبرنامج التدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني، والإرشاد المهني، والمواءمة الوظيفية، ودعم الدخل، والتمكين، وإعانة الباحثين عن عمل، التي تندرج تحت 3 محاور رئيسة: الإرشاد والتدريب والتمكين.

ويأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

وترتكز الإستراتيجية على 3 أهداف رئيسة هي:

1- دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل.

2- رفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف.

3- تمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات لدخول سوق العمل أو البقاء فيه.

وتدعم الإستراتيجية الجديدة للصندوق المواءمة بين التخصصات واحتياجات السوق والمتغيرات التي تطرأ عليه، وسد الفجوة في مهارات وإنتاجية القوى العاملة الوطنية؛ ورفع كفاءة وإسهام الكوادر الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.

وتسهم الإستراتيجية الجديدة في تعزيز وتطوير العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محورًا أساسيًا للنهوض بالتنمية وتحقيق الاستدامة من خلال التعاون في شتى المجالات التي تخدم سوق العمل وتسهم في نموه وازدهاره، حيث حرصنا في بناء إستراتيجيتنا وبرامجنا وخدماتنا على التواصل الدائم والمستمر مع ممثلي القطاع الخاص.

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