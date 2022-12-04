ميزة ينتظرها الملايين.. كيف تستخدم «واتساب» بدون إنترنت؟

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في خطوة ترقبها الملايين لسنوات، طرحت شركة «واتساب» ميزة جديدة تتيح استخدام التطبيق بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

ومن خلال الميزة الجديدة «الأجهزة المترابطة»، يتم ربط المستخدم جهازه الأساسي بجهاز آخر مثل الكومبيوتر، وبعدها يتمكن من الاستفادة من الميزة الجديدة وإرسال واستقبال الرسائل دون أن يكون جهازه الأساسي متصلاً بالإنترنت، وفق ما أورد موقع «freeonplate» التقني.

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كيف يمكن استخدام «واتساب» دون إنترنت؟

1- الدخول إلى قائمة إعداد «واتساب».

2- النقر على «الأجهزة المترابطة».

3- النقر على صفحة «استخدم واتساب على أجهزة أخرى».

4- الربط بين الجهازين عن طريق مسح الـQR Code.

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استخدام واتساب على 4 أجهزة مختلفة

ويهذه الميزة، يستطيع الشخص استخدام حساب «واتساب» الخاص به على 4 أجهزة مختلفة دون أن يكون هاتفه الأساسي المسجل عليه حساب «واتساب» متصلاً بالإنترنت.

كما تتيح هذه الميزة أيضًا إمكانية استمرار «الأجهزة المرتبطة» في الاستفادة بالخدمة وإرسال وتلقي الرسائل لمدة تصل إلى 14 يومًا، بعد انقطاع الهاتف الأساسي عن الاتصال بالإنترنت.