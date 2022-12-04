الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فعّال وآمن.. الصحة تنصح باستخدام هذا الدواء في خفض درجة حرارة الأطفال
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فعّال وآمن.. الصحة تنصح باستخدام هذا الدواء في خفض درجة حرارة الأطفال

فعّال وآمن.. الصحة تنصح باستخدام هذا الدواء في خفض درجة حرارة الأطفال

فعّال وآمن.. الصحة تنصح باستخدام هذا الدواء في خفض درجة حرارة الأطفال
٠٣:٢٠:٣٠ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة “إنفوجرافًا” عن “الإيبوبروفين” وهو خافض حرارة آمن وفعال للأطفال، مشددة على ضرورة استخدامه تحت إشراف طبي.

وقالت الوزارة إن الإيبوبروفين يتم تناوله عن طريق الفم، وهو بديل لأدوية خفض الحرارة للأطفال، وهو آمن وفعال ويتوفر بأسماء تجارية عديدة لها الفعالية نفسها.

وعن موانع الاستخدام، أضافت أنه يوجد عدد من موانع الاستخدام، ويفضل استخدامه بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

ضوابط دخول الأدوية إلى المملكة

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها إلى المملكة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” في “تويتر”، ردًا على استفسار مواطن بشأن مدى إمكانية استيراد نوع من الأدوية.

وأجابت الهيئة بقولها إن الأدوية من السلع المقيدة التي يتطلب دخولها وصفة طبية مختومة ليتم عرضها على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي، كما يتم تحديد الكمية عن طريق هيئة الغذاء والدواء بحكم الاختصاص”.

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الكلمات الدلالية:
أدوية الصحة خافض الحرارة وزارة الصحة

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