طرح أكثر من 10 آلاف وظيفة لخريجي «مكة» في هذا الموعد

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة، أنها تُنظم تحت رعاية الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة، ملتقى التوظيف التقني «الجيل التقني- TechGen2023»، خلال يومي 2 و3 يناير 2023.

10 آلاف فرصة وظيفية للخريجين

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن هذا الملتقى يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة وظيفية لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية، مشيرة إلى أن الملتقى سيتم بتنظيم كل من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين في جدة.

إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

وأشارت الإمارة إلى أنه تم إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشعيبة، بمنطقة مكة المكرمة بقدرة إنتاجية تبلغ 2,060 ميجاواط، مبينة أن صندوق الاستثمارات العامة أوضح أنه سيتم:

1 – تسهم في تزويد 350 ألف وحدة سكنية بالكهرباء.

2 – يتم التشغيل على مراحل تنتهي آخرها في الربع الأخير من العام 2025.

3 – تأسيس شركة خاصة تحت مسمى «شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية»

4 – يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030.