ابتكار لاصق طبي جديد يمكن أن يكون سببًا في إنقاذ الأرواح

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استوحى باحثون، مادة لاصقة طبية من الطبيعة يمكن أن تكون سببًا في إنقاذ الأرواح، وتعمل على الحد من الآثار الخطيرة للنزيف الذي يتسبب في وفاة حوالي مليوني شخص سنويًا على مستوى العالم، بسبب النزيف أو فقدان الدم.

إذ أن أكثر من 30 في المئة من الوفيات الناجمة عن الإصابات ناتجة عن نزيف خارج عن السيطرة، حيث لا يتمكن المسعفون من إيقاف النزيف، حيث يقومون غالبًا بالضغط على الجرح وإغلاقه بالغراء الطبي.

لكن يصادف أن يكون الضغط صعبًا أو يمكن أن يزيد الأمور سوءًا في بعض الحالات، أو أن يكون سطح الجرح دمويًا للغاية بحيث لا يجدي استخدام الغراء الطبي نفعًا.

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اللاصق مبتكر من بلح البحر والديدان المفلطحة

وبحسب ما نشره موقع “SciTechDaily”، استوحى باحثو جامعة مكغيل مادة لاصقة طبية من الطبيعة يمكن أن تنقذ الأرواح، على غرار الهياكل الموجودة في الكائنات البحرية مثل بلح البحر والديدان المفلطحة.

وقال الباحث الرئيس في الدراسة، البروفيسور قوانجيو باو: “عند وضع المادة اللاصقة المبتكرة على موضع النزيف تقوم بالشفط لامتصاص الدم وتنظيف السطح للالتصاق والربط بالأنسجة لتوفير مانع تسرب مادي. تتم العملية التطبيق بأكملها سريعة وخالية من الضغط، وهي مناسبة لحالات النزف غير القابل للانضغاط، والتي غالبًا ما تكون مهددة للحياة”.

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المادة اللاصقة تعزز تخثر الدم

واكتشف الباحثون، وفقًا لدورية “نيتشر كومنيكيشن”، أنه عند إجراء اختبار للتقنية الجديدة، تحت إشراف بروفيسور جيانيو لي من قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة مكجيل، أن المادة اللاصقة تعزز تخثر الدم. كما يمكن إزالة المادة اللاصقة دون التسبب في إعادة النزيف أو أنه يمكن حتى تركها داخل الجسم ليتم امتصاصها.

وقال البروفيسور لي “أظهرت المادة المبتكرة (ذات البنية المجهرية) تحسينًا أفضل في السلامة وكفاءة التحكم في النزيف مقارنة بالمنتجات التجارية الأخرى. بعيدًا عن السيطرة على النزيف، يمكن أن يحل اللاصق الجديد يومًا ما محل خيوط الجروح أو توصل الأدوية لتوفير تأثيرات علاجية”.