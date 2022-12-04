علماء صينيون يعثرون على أساس مبنى أثري ضخم.. والكشف عن عمره

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تمكن علماء الآثار الصينيون من العثور على أساس مبنى ضخم قديم شيد قبل أكثر من خمسة آلاف عام في محافظة خنان الواقعة وسط الصين.

وأشارت وكالة شينخوا الصينية للأنباء إلى أن هذا المبنى شيد في فترة حضارة يانغشاو في شرق آسيا، التي كانت قائمة على ضفاف الجزء الأوسط للنهر الأصفر قبل 5-7 آلاف عام. ووفقًا لحسابات العلماء تبلغ مساحة المبنى أكثر من 130 مترًا مربعًا.

لأول مرة يتم العثور على أنقاض مبنى كبير

يقول لي شيوي، الباحث في معهد خنان للتراث الحضاري وعلم الآثار: “لأول مرة نعثر على أنقاض مبنى كبير منذ بداية عمليات الحفر والتنقيب عام 2021 في قرية يانغشاو”.

وأضاف أنه بفضل هذا الاكتشاف، سوف يجري العلماء دراسة شاملة ومفصلة “لأنواع وأشكال وتقنيات البناء المستخدمة في تلك الفترة”.

وعثر علماء الآثار على مقربة من هذا المبنى، على حفر عديدة وأشياء قديمة بما فيها فأس توماهوك مصنوع من الكهرمان الذي يعتبر رمزًا للقوة العسكرية.

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