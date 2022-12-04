«الغذاء والدواء» ترصد أهم مخالفات تراخيص الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية

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كشفت هيئة “الغذاء والدواء” عن الضوابط التي يجب الالتزام بها بشأن إصدار تراخيص الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية.

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أهم المخالفات على ترخيص إعلان المنتجات الغذائية

ورصدت الهيئة في “إنفوجراف” عبر حسابها في موقع “تويتر”، أهم المخالفات على ترخيص إعلان المنتجات الغذائية، والأعلاف ومبيدات الصحة العامة.

ترخيص الإعلان

1- الإعلان عن الغذاء قبل الحصول على موافقة الهيئة

2- التعديل على الإعلان المرخص من الهيئة قبل الحصول على موافقتها

الإعلان عن غذاء مغشوش

1-قيام المنشأة بالإعلان عن الغذاء بأساليب وطرق ومعلومات أو بيانات مضللة أو خادعة للمستهلك (كادعاءات النحافة، وعلاج المرض).

2-قيام المنشأة بالإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملونة أو ممنوع دوليًا أو محليًا أو يكون صادر بحقها منع تداول.

3-قيام المنشأة بالإعلان عن غذاء مغشوش.

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الدليل الإرشادي لنظام إصدار التراخيص

للتعرّف أكثر حول ترخيص الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية، يُمكن الإطلاع على الدليل الارشادي لنظام إصدار التراخيص التجارية.

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