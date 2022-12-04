الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الغذاء والدواء» ترصد أهم مخالفات تراخيص الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية
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«الغذاء والدواء» ترصد أهم مخالفات تراخيص الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية

«الغذاء والدواء» ترصد أهم مخالفات تراخيص الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية

«الغذاء والدواء» ترصد أهم مخالفات تراخيص الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية
٠١:٤٨:٣٨ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة “الغذاء والدواء” عن الضوابط التي يجب الالتزام بها بشأن إصدار تراخيص الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية.

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أهم المخالفات على ترخيص إعلان المنتجات الغذائية

ورصدت الهيئة في “إنفوجراف” عبر حسابها في موقع “تويتر”، أهم المخالفات على ترخيص إعلان المنتجات الغذائية، والأعلاف ومبيدات الصحة العامة.

ترخيص الإعلان

1- الإعلان عن الغذاء قبل الحصول على موافقة الهيئة

2- التعديل على الإعلان المرخص من الهيئة قبل الحصول على موافقتها

الإعلان عن غذاء مغشوش

1-قيام المنشأة بالإعلان عن الغذاء بأساليب وطرق ومعلومات أو بيانات مضللة أو خادعة للمستهلك (كادعاءات النحافة، وعلاج المرض).

2-قيام المنشأة بالإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملونة أو ممنوع دوليًا أو محليًا أو يكون صادر بحقها منع تداول.

3-قيام المنشأة بالإعلان عن غذاء مغشوش.

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الدليل الإرشادي لنظام إصدار التراخيص

للتعرّف أكثر حول ترخيص الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية، يُمكن الإطلاع على الدليل الارشادي لنظام إصدار التراخيص التجارية.

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