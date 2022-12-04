الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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«الأرصاد»: المملكة استقبلت «المربعانية» منذ أسبوع والحرارة في الشمال ستلامس الصفر (فيديو)

«الأرصاد»: المملكة استقبلت «المربعانية» منذ أسبوع والحرارة في الشمال ستلامس الصفر (فيديو)

«الأرصاد»: المملكة استقبلت «المربعانية» منذ أسبوع والحرارة في الشمال ستلامس الصفر (فيديو)
٠١:٣٣:٥٤ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المحلل بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل: إن المملكة استقبلت «المربعانية» منذ أسبوع، وأن درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالي ستلامس الصفر المئوي.

شتاء هذا العام الأعلى في معدل الأمطار

وأوضح في تصريحات لـ«برنامج اليوم»، أن من المتوقع أن يكون شتاء هذا العام الأعلى في معدل الأمطار المتوقعة على مناطق شمال غرب وشمال وشمال شرق المملكة، كما أنها ستكون على السواحل الغربية وسواحل المدينة المنورة وتبوك.

تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، وتكون من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية «رفحاء» والمنطقة الشرقية «حفر الباطن».

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الطقس عقيل العقيل موسم المربعانية

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