انفجار جديد في تركيا.. والكشف عن السبب وعدد الضحايا

تواصل – فريق التحرير:

وقع انفجار داخل شقة في منطقة Akçakale في شانلي أورفا جنوب تركيا، ما أدى لإصابة 6 أشخاص.

وأفادت الصحف التركية أن الانفجار ناتج عن غلاية تدفئة مركزية في مكان العمل بالطابق الأرضي من شقة في حي سليمان شاه.

وأضافت أنه تم إرسال رجال الشرطة والإطفاء والإنقاذ والفرق الطبية إلى موقع الحادث، بينما أفادت تقارير أولية بنقل ستة مصابين بسيارات إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأدى الانفجار إلى تعطل أماكن العمل وبعض الشقق في الطابق الأرضي من المبنى.

الانفجار ناتج عن غلاية تدفئة مركزية

وقال مكتب محافظ شانلي أورفا في بيان خاص :”إنه وفقًا للتقارير الأولية، فقد وقع انفجار في شقة Akkuş في شارع Fevzi Çakmak ، في منطقة السليمانية بمنطقة أقجة قلعة، نتج عن غلاية تدفئة مركزية.

وأكدت أنه تم توجيه فرق البحث والإنقاذ لواء الإطفاء والشرطة والصحة وفريق البحث والإنقاذ (3 مركبات ، 13 فردًا) إلى منطقة الحادث.

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