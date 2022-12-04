الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«مساند»: منع إصدار أو إلغاء تأشيرة العمالة عند وجود مخالفات مرورية
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«مساند»: منع إصدار أو إلغاء تأشيرة العمالة عند وجود مخالفات مرورية

«مساند»: منع إصدار أو إلغاء تأشيرة العمالة عند وجود مخالفات مرورية

«مساند»: منع إصدار أو إلغاء تأشيرة العمالة عند وجود مخالفات مرورية
٠١:٠٧:١٠ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة «مساند» – الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة – أنه لايمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة للعمالة المنزلية في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.

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إصدار تأشيرة العمالة المنزلية

وأفادت بأنه في حال تم إصدار تأشيرة العمالة المنزلية من خلال المنصة فيمكن لمقدم الطلب إلغاء التأشيرة من خلال حسابه لدى «مساند»، ثم «التأشيرات»، ثم «المزيد»، ثم «إلغاء التأشيرة».

وأشارت منصة «مساند» إلى أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها (2000 ريال).

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ولإصدار التأشيرة البديلة يشترط:

1 -أن يتم ترحيل العامل/العاملة خلال فترة التجربة المسموح بها نظامًا (90 يومًا من الوصول)
2 – أن تكون حالة الشخص للعامل/العاملة في نظام أبشر «خروج نهائي»
3 -عدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات المسموح به نظامًا
4 – يمكن إصدار التأشيرة البديلة من خلال حساب المستفيد لدى «مساند» أو إدارات استقدام الأفراد.

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