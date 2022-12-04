الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لحاملي الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الموارد البشرية
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لحاملي الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الموارد البشرية

لحاملي الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الموارد البشرية

لحاملي الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الموارد البشرية
١٢:٥٢:١٤ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة.

والوظائف الشاغرة متاحة لمختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:

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المسميات الوظيفية:

1 مساعد إداري.
2 – فني مواقع إلكترونية.
3 – كاتب تدقيق بيانات.
4 – كاتب استعلامات.
5 – كاتب رواتب.
6 – كاتب سجل.
7 – أخصائي مبيعات.
8 – كاتب محتوى رقمي.
9 – مدير علاقات عامة.
10 – أخصائي تسويق إلكتروني.
11 – كاتب تدقيق بيانات.
12 – مهندس شبكات.
13 – مهندس اتصالات.
14 – وغيرها.

* التقديم: 

– للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم : (اضغط هنا)

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