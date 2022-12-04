«العفو الدولية»: 28 إيرانيًا بينهم 3 أطفال معرضون يواجهون الإعدام

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة العفو الدولية أن من بين من تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية 28 إيرانيا على الأقل، بينهم 3 أطفال، يتعرضون لخطر الإعدام.

الإعدام في محاكمات صورية لقمع الاحتجاجات

وحسب « إيران إنترناشيونال»، فقد أشارت المنظمة إلى أنه حتى الآن حُكم على 6 أشخاص على الأقل ممن قُبض عليهم خلال احتجاجات إيران بالإعدام في محاكمات صورية.

الأمن الإيراني يخلق الرعب بين المواطنين

وأكدت المنظمة الدولية أن سلطات النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي من أجل خلق الرعب بين المواطنين وإنهاء الانتفاضة الشعبية.

مطالبات دولية بإلغاء عقوبة الإعدام

وشددت على إمكانية استئناف هذه الأحكام، وأصدرت دعوة عامة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم لكتابة رسائل إلى سفارة إيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن 15 شخصا آخرين حوكموا بتهمة الحرابة في محكمة كرج الثورية بمحافظة البرز.

استخدام الاعترافات القسرية تحت التعذيب

وأشارت إلى أن العديد من المعتقلين كانوا ولا يزالون محرومين من الحق في الاتصال بمحام يختارونه، ومن محاكمة عادلة، مشيرة على وجود استخدام الاعترافات القسرية تحت التعذيب كدليل.

العمل على حظر عقوبة الإعدام

وشددت منظمة العفو الدولية في دعوتها على ضرورة تفعيل المعايير القضائية الدولية في حظر عقوبة الإعدام وتطبيق الأنظمة ذات الصلة على الأطفال في المحاكم، والعمل على الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين.

يأتي هذا في الوقت الذي اعترف فيه مجلس أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية الإيرانية بمقتل 200 شخص خلال الاحتجاجات المندلعة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

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