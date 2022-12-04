«الصحة»: تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا و 41 حالة شفاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة، ووفاة واحدة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 825773 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813298 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9472.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 35 حالة ووفاة حالة واحدة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

المملكة 37 حالة.. الصين 33 ألف وكوريا 52 ألف.. آخر تطورات كورونا اليوم