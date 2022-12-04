الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة»: تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا و 41 حالة شفاء
عاجل.. صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ100 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة
مزايا جديدة.. 98 وظيفة شاغرة في مشروع «نيوم» لحملة مختلف المؤهلات
الكوارث الطبيعية كلّفت الأمريكيين 260 مليار دولار في 2022
خلال اجتماعهم اليوم.. “أوبك +” قد تقرر تخفيضًا أكبر في إنتاج النفط
6 علامات تشير إلى وجود سرطان في المعدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الصحة»: تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا و 41 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا و 41 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا و 41 حالة شفاء
١٢:٣٩:٢٨ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة، ووفاة واحدة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 825773 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813298 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9472.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 35 حالة ووفاة حالة واحدة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

المملكة 37 حالة.. الصين 33 ألف وكوريا 52 ألف.. آخر تطورات كورونا اليوم

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم كورونا وزارة الصحة وفيات كورونا

مواد ذات صلة

المزيد
«الشورى» يطالب بصرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين برئاسة الحرمين

«الشورى» يطالب بصرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين برئاسة الحرمين

٠١:٢٥ م، الأثنين، ٠٨ يونيو ٢٠١٥
الخدمة المدنية: ترقية شاغلي “الوظائف الصحية” تتطلب إنهاء جميع العلاوات

الخدمة المدنية: ترقية شاغلي “الوظائف الصحية” تتطلب إنهاء جميع العلاوات

٠٨:٣٣ ص، الأربعاء، ١٠ ديسمبر ٢٠١٤
شاهد.. ماذا فعل زلزال قوي ضرب مدينة صينية

شاهد.. ماذا فعل زلزال قوي ضرب مدينة صينية

٠٩:٤٣ ص، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠٢٢
نيويورك تايمز: تراجع ثقة أنصار «الأسد» في قدرة قواته على حمايتهم

نيويورك تايمز: تراجع ثقة أنصار «الأسد» في قدرة قواته على حمايتهم

٠٥:٥٣ م، السبت، ١٣ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *