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بالفيديو.. إنتاج «أطراف صناعية» باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية والمسح الضوئي

بالفيديو.. إنتاج «أطراف صناعية» باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية والمسح الضوئي

بالفيديو.. إنتاج «أطراف صناعية» باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية والمسح الضوئي
٠١:٢٤:٠٨ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انطلق اليوم في في جامعة الفيصل بالرياض، “المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل”، الذي ينظمه مركز الملك سلمان خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2022.

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استغلال التقنيات الحديثة في تصنيع الأطراف الصناعية 

وقال المسؤول عن مركز الأطراف الصناعية بالجامعة، إن المركز أنشئ في عام 2018 ضمن الخدمة المجتمعية التي تعد من مرتكزات الجامعة التي بنت عليها خطتها الإستراتيجية، لاستغلال التقنيات الحديثة مثل الطباعة الثلاثية، والمسح الضوئي لإنتاج أطراف صناعية، الهدف من ذلك تقليل المدة الزمنية للإنتاج، وتقليل التكلفة.

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وأضاف لفضائية “الإخبارية”، أن الطريقة المتبعة في تصنيع الأطراف الصناعية تقوم على المسح الضوئي للجزء المتبقي من البتر، بحيث تؤخذ صورة متكاملة 360 درجة من المقطع، وبعد الانتهاء من عملية المسح الضوئي يتم إرسالها إلى الكمبيوتر الخاص، وبالتالي معالجتها وإنتاج الحاضنة الخاصة الطرف الصناعي، ومن ثم يرسل إلى الطابعة الثلاثية ويسلم المنتج النهائي إلى المريض.

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