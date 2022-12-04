الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مزايا جديدة.. 98 وظيفة شاغرة في مشروع «نيوم» لحملة مختلف المؤهلات
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مزايا جديدة.. 98 وظيفة شاغرة في مشروع «نيوم» لحملة مختلف المؤهلات

مزايا جديدة.. 98 وظيفة شاغرة في مشروع «نيوم» لحملة مختلف المؤهلات

مزايا جديدة.. 98 وظيفة شاغرة في مشروع «نيوم» لحملة مختلف المؤهلات
١٢:٢٣:٤٨ م، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، وفق التفاصيل والشروط أدناه:

* المسميات الوظيفية

1 – مدير السياسات والتنظيم.

2 – مدير اتصالات أول.

3 – مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة.

4 – مدير العلامة التجارية – الألعاب.

5 – مدير مراقبة تكلفة المشروع.

6 – محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر.

7 – مدير مخاطر السوق والائتمان.

8 – مدير أول مشروع الجيل.

9 – مدير الإستراتيجية والعمليات.

10 – مدير العقد.

11 – قائد العقد.

12 – مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم.

13 – محلل بيانات أول.

14 – قائد حافظة البيانات.

15 – محلل إستراتيجي.

16 – قائد الإستراتيجية.

17 – تكامل البرامج واختصاصي الأداء.

18 – وغيرها.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا)

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