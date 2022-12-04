مزايا جديدة.. 98 وظيفة شاغرة في مشروع «نيوم» لحملة مختلف المؤهلات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، وفق التفاصيل والشروط أدناه:

* المسميات الوظيفية

1 – مدير السياسات والتنظيم.

2 – مدير اتصالات أول.

3 – مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة.

4 – مدير العلامة التجارية – الألعاب.

5 – مدير مراقبة تكلفة المشروع.

6 – محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر.

7 – مدير مخاطر السوق والائتمان.

8 – مدير أول مشروع الجيل.

9 – مدير الإستراتيجية والعمليات.

10 – مدير العقد.

11 – قائد العقد.

12 – مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم.

13 – محلل بيانات أول.

14 – قائد حافظة البيانات.

15 – محلل إستراتيجي.

16 – قائد الإستراتيجية.

17 – تكامل البرامج واختصاصي الأداء.

18 – وغيرها.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا)