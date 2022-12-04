مزايا جديدة.. 98 وظيفة شاغرة في مشروع «نيوم» لحملة مختلف المؤهلات
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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، وفق التفاصيل والشروط أدناه:
* المسميات الوظيفية
1 – مدير السياسات والتنظيم.
2 – مدير اتصالات أول.
3 – مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة.
4 – مدير العلامة التجارية – الألعاب.
5 – مدير مراقبة تكلفة المشروع.
6 – محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر.
7 – مدير مخاطر السوق والائتمان.
8 – مدير أول مشروع الجيل.
9 – مدير الإستراتيجية والعمليات.
10 – مدير العقد.
11 – قائد العقد.
12 – مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم.
13 – محلل بيانات أول.
14 – قائد حافظة البيانات.
15 – محلل إستراتيجي.
16 – قائد الإستراتيجية.
17 – تكامل البرامج واختصاصي الأداء.
18 – وغيرها.
* التقديم
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم : (اضغط هنا)