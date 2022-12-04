الكوارث الطبيعية كلّفت الأمريكيين 260 مليار دولار في 2022

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كشفت أحدث التقارير البحثية، أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر بأكثر من 260 مليار دولار خلال العام الحالي 2022؛ بسبب الأعاصير والعواصف والفيضانات والحرائق وغيرها من الكوارث الطبيعية.

65 مليار دولار خسائر إعصاء “إيان”

وأوضح معهد «Swiss Re»، وهو الذراع البحثية لشركة إعادة التأمين، أن الإعصار «إيان» الذي ضرب فلوريدا في سبتمبر الماضي، تسبب وحده في أضرار تراوحت قيمتها بين 50 مليار دولار و65 مليار دولار.

وأضاف أن الإعصار يُشكل ثاني أكبر خسارة مؤمنة على الإطلاق بعد إعصار «كاترينا» الذي ضرب الولايات المتحدة في العام 2005.

إجمالي الخسائر 260 مليار دولار هذا العام

ونقلت «العربية» عن تقرير نشرته وكالة «بلومبيرج»، أن التقرير السنوي الصادر عن المعهد والذي ينظر في الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات، قدر أن إجمالي الخسائر الاقتصادية سيصل إلى 260 مليار دولار في عام 2022، وهي أقل بنسبة 11% عن العام الماضي.

الخسائر المؤمن عليها 115 مليار دولار

وبين التقرير أن الخسائر المؤمن عليها من المتوقع أن تصل إلى 115 مليار دولار هذا العام، وهو أقل بنسبة 6% عما كانت عليه العام الماضي، ولكنها أعلى من متوسط 10 سنوات البالغ 81 مليار دولار، حيث كانت الخسائر المؤمن عليها في اتجاه صعودي طويل الأجل لفترة من الوقت.

تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة

ووفق الخبراء، فإن تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات والعواصف شديدة الارتفاع، حيث شهد هذا العام عددًا قليلاً نسبيًا من الأعاصير الكبرى في الولايات المتحدة، وتسببت الأعاصير في أضرار الرياح والعواصف وجلب المزيد من الأمطار والفيضانات المدمرة.

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