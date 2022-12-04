جمعية «الصحة» بعسير تقدم خدماتها إلى أكثر من 19 ألف يتيم

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تأسست جمعية “آباء” لرعاية الأيتام بعسير، في عام 1429 هـ، ولها 12 فرعًا، تقدم خدماتها إلى 19.130 يتيمًا ويتيمة، ينتمون إلى 5894 أسرة.

وتقدم الجمعية خدماتها إلى 9498 من الأيتام الذكور و9632 من الإناث، كما يعمل بها 164 موظفًا ومتعاونًا، و253 متطوعًا.

مسابقة المبادرات النوعية

وحصلت الجمعية على المركز الأول في مسابقة المبادرات النوعية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مستوى المملكة عام 2019.

وتقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية في مجالات الغذاء والصحة والسكن والنقدية والكساء.

كما تقدم للأيتام البرامج التربوية والمهنية، وكذلك برامج التنمية الأسرية، وبرامج ريادة الأعمال، والخدمات التعليمية، وبرامج التأهيل المهني، والتنمية الأسرية، والتوظيف.

يشار إلى أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

كما أن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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