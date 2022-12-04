خلال اجتماعهم اليوم.. “أوبك +” قد تقرر تخفيضًا أكبر في إنتاج النفط

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كشفت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن منتجي النفط من منظمة أوبك وخارجها يبحثون تخفيضات أكبر في إنتاج النفط خلال اجتماعهم المقرر، اليوم الأحد، وذلك للحد من آثار تشديد العقوبات ضد روسيا على الأسواق، بما في ذلك قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف للأسعار.

اجتماع أوبك يستهدف اتخاذ قرار مهم

ومن المقرر أن يجتمع تحالف “أوبك+”، الذي يضم مجموعة من 23 دولة منتجة للنفط، لاتخاذ قرار بشأن المرحلة التالية من سياسة الإنتاج.

يأتي الاجتماع قبل فرض عقوبات إضافية كبيرة محتملة على النفط الروسي، مما يضعف الطلب على الخام في الصين ويصعّد المخاوف من حدوث ركود.

من حهته، قال نائب الرئيس الأول للتحليل في شركة استشارات الطاقة (Rystad) كلاوديو جاليمبرتي، إنه يعتقد أن مجموعة أوبك+ “سيكون من الأفضل لها الاستمرار في المسار” وتغيير سياسة الإنتاج الحالية.

وأضاف أن الشائعات تحدثت مؤخرًا عن أن أوبك+ قد تعيد النظر في الخفض الحالي بالإنتاج بسبب التطورات الاقتصادية الأخيرة وتحديدًا في الصين.

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