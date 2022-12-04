التقديم الآن.. «أرامكو ياسرف» تُعلن بدء التسجيل ببرنامج التدريب للطلاب من حملة الدبلوم
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أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكرير «ياسرف» عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني للطلاب المواطنين من حملة البكالوريوس والدبلوم للعام 2023م، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.
* مسمى البرنامج
– برنامج التدريب التعاوني 2023م.
* نبذة عن البرنامج
1 – تسهم شركة ياسرف في رؤية المملكة 2030، تقدم شركة ياسرف فرص تدريب تعاوني للطلاب لدمج تعلمهم الأكاديمي والنظري مع تجربة العمل الحقيقية.
2 – يحتوي البرنامج على تخصصات مختلفة بما في ذلك التخصصات التقنية والإدارية ويستهدف الطلاب الذين لديهم متطلبات تدريب تعاوني كجزء من برنامج التخرج لكل من المستويات الأكاديمية «البكالوريوس والدبلومات».
* شروط القبول
1 – المتقدمون المؤهلون للتقدم للبرنامج هم أولئك الذين تطلبهم جامعاتهم الخضوع للتدريب العملي قبل التخرج.
2 – تخصص الكلية ذات الصلة بعمليات الشركة.
3 – يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
4 – المعدل التراكمي لا يقل عن «2.6 من 4» للتخصصات الفنية و «2.8 من 4» للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.
* المستندات المطلوبة
1 – نسخة من الهوية الوطنية.
2 – خطاب طلب COOP.
3 – نسخة الطالب.
4 – السيرة الذاتية المحدثة.
* موعد التقديم
– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/10هـ الموافق 2022/12/04م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.
* طريقة التقديم
عبر موقع شركة ياسرف: (اضغط هنا)
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