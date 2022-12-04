الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
التقديم الآن.. «أرامكو ياسرف» تُعلن بدء التسجيل ببرنامج التدريب للطلاب من حملة الدبلوم
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التقديم الآن.. «أرامكو ياسرف» تُعلن بدء التسجيل ببرنامج التدريب للطلاب من حملة الدبلوم

التقديم الآن.. «أرامكو ياسرف» تُعلن بدء التسجيل ببرنامج التدريب للطلاب من حملة الدبلوم

التقديم الآن.. «أرامكو ياسرف» تُعلن بدء التسجيل ببرنامج التدريب للطلاب من حملة الدبلوم
١١:٣٢:٤٣ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكرير «ياسرف» عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني للطلاب المواطنين من حملة البكالوريوس والدبلوم للعام 2023م، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

* مسمى البرنامج

– برنامج التدريب التعاوني 2023م.

* نبذة عن البرنامج

1 – تسهم شركة ياسرف في رؤية المملكة 2030، تقدم شركة ياسرف فرص تدريب تعاوني للطلاب لدمج تعلمهم الأكاديمي والنظري مع تجربة العمل الحقيقية.

2 – يحتوي البرنامج على تخصصات مختلفة بما في ذلك التخصصات التقنية والإدارية ويستهدف الطلاب الذين لديهم متطلبات تدريب تعاوني كجزء من برنامج التخرج لكل من المستويات الأكاديمية «البكالوريوس والدبلومات».

* شروط القبول

1 – المتقدمون المؤهلون للتقدم للبرنامج هم أولئك الذين تطلبهم جامعاتهم الخضوع للتدريب العملي قبل التخرج.

2 – تخصص الكلية ذات الصلة بعمليات الشركة.

3 – يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

4 – المعدل التراكمي لا يقل عن «2.6 من 4» للتخصصات الفنية و «2.8 من 4» للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.

* المستندات المطلوبة

1 – نسخة من الهوية الوطنية.

2 – خطاب طلب COOP.

3 – نسخة الطالب.

4 – السيرة الذاتية المحدثة.

* موعد التقديم

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/10هـ الموافق 2022/12/04م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.

* طريقة التقديم

عبر موقع شركة ياسرف: (اضغط هنا)

المصدر : (اضغط هنا)

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