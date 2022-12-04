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كشف اختصاصي الأورام والعلاج الشعاعي، الدكتور دبنيس رومانوف، عن 6 علامات تشير إلى وجود سرطان المعدة، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة الطبيب فورًا حال ملاحظة تلك العلامات.

6 علامات تشير إلى وجود سرطان في المعدة

وبحسب رومانوف، فإن تلك العلامات هي:

1- الشعور بالشبع.

2 – فقدان الشهية وتغير المذاق، إذ أن أحد الأعراض المميزة لإصابة المعدة هو رفض تناول المواد الغذائية الغنية بالبروتين مثل اللحم، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.

3 – اللسان الأبيض، ويتغير لون اللسان في حالة الإصابة بسرطان المعدة، لأنه يتغطى بطبقة بيضاء أو رمادية اللون، ويصبح سطحه أملس، وتظهر عليه بقع بيضاء اللون أو نتوءات.

4 – الإعياء يعد من الأعراض المهمة جدًا، لكن إذا ذهب الشخص مثلاً في إجازة واستراح وعاد إلى العمل، وبعد ثلاثة أيام بدأ يشعر بتدهور حالته الصحية مرة أخرى، فإن هذا لا يشير بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان.

5 – فقدان الوزن دون مبرر.

6 – الشعور بامتلاء الجزء العلوي من البطن.

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