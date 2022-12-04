ردًا على الاتحاد الأوروبي.. روسيا تبحث عن مشترين جدد للنفط

تواصل – فريق التحرير:

قالت روسيا إنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة «الخطيرة» من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية.

وكان تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع، اتفق يوم الجمعة، على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل، بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى على الأسعار حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.

دعوات لفرض حد أقصى يقترب من تكلفة الإنتاج

وقبل الاتفاق، دعت بعض الدول الأعضاء بالاتحاد، إلى فرض حد أقصى أقل كثيرًا يقترب من تكلفة الإنتاج، بتقديرات تتراوح من نحو 20 إلى 40 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي يتداول فيه خام الأورال الروسي عند 65 دولارًا للبرميل.

وأكد ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، من جديد في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، موقف بلاده بأنها لن تزود الدول التي تطبق الحد الأقصى للسعر بالنفط.

وتابع: «بدءًا من العام الحالي، ستعيش أوروبا من دون النفط الروسي».

الرفض الروسي

وكان الكرملين أعلن أن روسيا «لن تقبل» فرض مجموعة السبع وحلفائها حدًا أقصى لسعر النفط الروسي.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن موسكو استعدت لفرض الحد الأقصى للسعر وكانت تعمل على تحليل الأمر، «لن نقبل هذا السقف».

وأضاف أن التحليل سيتم بسرعة وستعلن روسيا بعده كيف سترد.

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