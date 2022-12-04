فقدان السمع يهدد مليار شاب.. 5 نصائح حتى لا تكون منهم

تواصل- فريق التحرير

كشفت دراسة حديثة أن ما يقرب من ربع الشباب حول العالم يستمعون إلى التلفاز أو المذياع أو الهاتف بمستويات عالية جدًا لدرجة أنهم معرضون لخطر الإصابة بالصمم.

وأوضحت الدراسة أن 24% من الشباب حول العالم يستمعون إلى التلفاز أو المذياع أو الهاتف بمستويات غير آمنة، مما يعرضهم (عددهم نحو مليار) لفقدان السمع تمامًا، وفق موقع إذاعة”دويتشه فيلله” الألمانية.

5 نصائح للوقاية من فقدان السمع

ولهذا السب نصح خبراء باتباع 5 نصائح للوقاية من فقدان السمع وهي:

1- حافظ على مستوى الصوت أقل من 60% من الحد الأقصى لمستوى الصوت على الأجهزة.

2- احمِ أذنيك عن طريق ارتداء سدادات الأذن في الأماكن الصاخبة والابتعاد عن مصادر الصوت العالي.

3- حدد مقدار الوقت الذي تقضيه في القيام بأنشطة صاخبة.. خذ فترات راحة قصيرة بعيدًا عن الأصوات المرتفعة وقلل من الاستخدام اليومي لأجهزة الاستماع الشخصية.

4- راقب مستويات الاستماع عبر ميزات الاستماع الآمنة الموجودة في هاتفك أو باستخدام التطبيقات لمراقبة التعرض للصوت.

5- تحقق من سمعك، فهناك تطبيقات تم التحقق من صحتها والتي يمكنك استخدامها مثل تطبيق hearWHO إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى أخصائي السمع.

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