الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 217 ريالاً
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ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 217 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 217 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 217 ريالاً
١٠:٣٠:٠٤ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأحد، الموافق 4 من ديسمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 217.61 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.47 ريال.

عيار 21 يسجل 190.41 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.41 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.21 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.94 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.80 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6768 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1523 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,607 ريالاً.

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