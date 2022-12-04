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استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٠:١٥:٠٥ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد الموافق 4 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.96.

جاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.26

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.62

فرنك سويسري 4.02

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