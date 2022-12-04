الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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بمكافأة شهرية.. جامعة تبوك تعلن عن برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف

بمكافأة شهرية.. جامعة تبوك تعلن عن برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف

بمكافأة شهرية.. جامعة تبوك تعلن عن برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف
١٠:٤٤:٠٦ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر الدولية، عن برنامج رواد ضيافة البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية، وذلك وفقًا للتفاصيل الآتية.

مسمى البرنامج

– رواد ضيافة البحر الأحمر (منتهي بالتوظيف).

البرامج المتاحة

– إدارة الأغذية والمشروبات.

 – إدارة الضيافة.

بعض الشروط

– درجة 50% فأعلى لإختبار التحصيلي.

– درجة 50% فأعلى لإختبار القدرات.

مميزات البرنامج

– يحصل الطلاب على مكافأة شهرية لمدة 8 فصول دراسية.

– تدريب داخلي للطلاب في فنادق مشروع البحر الأحمر.

 – تدريب خارجي للطلاب المميزين في جامعة هونج كونج.

 – شهادة معتمدة من جامعتي تبوك وهونج كونج بوليتكنك.

– جميع الشروط والتفاصيل: (اضغط هنا)

موعد التقديم

متاح التقديم من اليوم السبت بتاريخ 1444/05/2 هـ الموافق بالميلادي 2022/11/26م، ويستمرالتقديم على حتى الأربعاء بتاريخ 1444/05/13 هـ الموافق بالميلادي 2022/12/07م.

رابط التقديم

للتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

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