بمكافأة شهرية.. جامعة تبوك تعلن عن برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف
تواصل – فريق التحرير
أعلنت جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر الدولية، عن برنامج رواد ضيافة البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية، وذلك وفقًا للتفاصيل الآتية.
مسمى البرنامج
– رواد ضيافة البحر الأحمر (منتهي بالتوظيف).
البرامج المتاحة
– إدارة الأغذية والمشروبات.
– إدارة الضيافة.
بعض الشروط
– درجة 50% فأعلى لإختبار التحصيلي.
– درجة 50% فأعلى لإختبار القدرات.
مميزات البرنامج
– يحصل الطلاب على مكافأة شهرية لمدة 8 فصول دراسية.
– تدريب داخلي للطلاب في فنادق مشروع البحر الأحمر.
– تدريب خارجي للطلاب المميزين في جامعة هونج كونج.
– شهادة معتمدة من جامعتي تبوك وهونج كونج بوليتكنك.
– جميع الشروط والتفاصيل: (اضغط هنا)
موعد التقديم
متاح التقديم من اليوم السبت بتاريخ 1444/05/2 هـ الموافق بالميلادي 2022/11/26م، ويستمرالتقديم على حتى الأربعاء بتاريخ 1444/05/13 هـ الموافق بالميلادي 2022/12/07م.
رابط التقديم
للتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل (اضغط هنا).
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