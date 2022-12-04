بمكافأة شهرية.. جامعة تبوك تعلن عن برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف

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أعلنت جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر الدولية، عن برنامج رواد ضيافة البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية، وذلك وفقًا للتفاصيل الآتية.

مسمى البرنامج

– رواد ضيافة البحر الأحمر (منتهي بالتوظيف).

البرامج المتاحة

– إدارة الأغذية والمشروبات.

– إدارة الضيافة.

بعض الشروط

– درجة 50% فأعلى لإختبار التحصيلي.

– درجة 50% فأعلى لإختبار القدرات.

مميزات البرنامج

– يحصل الطلاب على مكافأة شهرية لمدة 8 فصول دراسية.

– تدريب داخلي للطلاب في فنادق مشروع البحر الأحمر.

– تدريب خارجي للطلاب المميزين في جامعة هونج كونج.

– شهادة معتمدة من جامعتي تبوك وهونج كونج بوليتكنك.

– جميع الشروط والتفاصيل: (اضغط هنا)

موعد التقديم

متاح التقديم من اليوم السبت بتاريخ 1444/05/2 هـ الموافق بالميلادي 2022/11/26م، ويستمرالتقديم على حتى الأربعاء بتاريخ 1444/05/13 هـ الموافق بالميلادي 2022/12/07م.

رابط التقديم

للتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

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