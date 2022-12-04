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تعرف على درجات الحرارة المسجلة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني

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تعرف على درجات الحرارة المسجلة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني

تعرف على درجات الحرارة المسجلة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني

تعرف على درجات الحرارة المسجلة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني
١٠:١٦:٢٧ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في مكة المكرمة، و32 درجة في جازان وجدة والقنفذة، و30 درجة في المدينة المنورة وشرورة و29 درجة في الرياض ووادي الدواسر والأحساء والخرج، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة خاصة في أبها والباحة، فيما كانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم بالمملكة، 16 في طريف.

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تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة وتكون من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية «رفحاء» والمنطقة الشرقية «حفر الباطن».

سحب رعدية ممطرة

 في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أمطار غزيرة الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة

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