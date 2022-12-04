رسميًا.. تقويم التعليم تحدد هذا الموعد لإعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم، اليوم الأحد، أن نتائج اختبار القدرة المعرفية العامة (الورقي) ستكون يوم الأحد 11 من ديسمبر 2022م.

ومؤخرًا، أعلنت الهيئة أنه «لا يوجد فترة تسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في الاختبار (الورقي)، المتاح من تاريخ 5 ديسمبر 2022م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 17 فبراير 2023م، إلى 19 فبراير 2023م»، مؤكدة أن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل.

موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

وأوضحت خلال رد حساب العناية بالمستفيدين على أحد الأسئلة، أن نتائج الاختبارات الورقية يتم الإعلان عنها بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك.

لا يمكن تعديل تاريخ الرخصة أو إلغائها بعد إصداره

في الوقت نفسه، أجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن سؤال أحد المستفيدين حول تعديل الرخصة المهنية، متسائلاً عن إمكانية وجود خيار إلغاء أو حتى تعديل لرفع النقاط.

وأجاب الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الهيئة بأنه لا يمكن تعديل تاريخ الرخصة أو إلغائها بعد إصدارها باستثناء الحالات الواردة في المادة العاشرة من ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

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