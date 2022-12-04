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بالصور.. هاشتاق «وزارة التعليم» يتصدر التريند مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني
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بالصور.. هاشتاق «وزارة التعليم» يتصدر التريند مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

بالصور.. هاشتاق «وزارة التعليم» يتصدر التريند مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

بالصور.. هاشتاق «وزارة التعليم» يتصدر التريند مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني
١٠:٢٨:٠١ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق وزارة التعليم التريند في المملكة مع بداية الفصل الثاني وبدء انتظام الطلاب وحضورهم إلى مدارسهم.

ونشرت الحسابات الرسمية لعدد من المدارس صورًا للطلاب داخل الفصول مع عبارات الترحيب باستمرار العملية التعليمية بهدف بناء وطن.

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تسليم الطلاب الكتب المدرسية ومشرفون يتفقدون الفصول

كما نشرت بعض الصفحات صورًا من تسليم الكتب الدراسية للطلاب، بإشراف ومتابعة من الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة.. متمنين للجميع فصلاً دراسياً مكللاً بالإنجازات والتميز.

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وفي بعض المدارس، حرص المشرفون على العملية التعليمية على تفقد جميع الفصول الدراسية والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين وحصولهم على الدروس بانتظام.

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كما دعا الطلاب إلى استقبال هذا الفصل بالمزيد من الجد والعمل والمذاكرة بهدف الحصول على أعلى الدرجات والإسهام في بناء الوطن.

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ونشرت إدارة تعليم الطائف تغريدة مرفقة بصور قالت فيها: بهِمّة عالية.. وطموح لا حدود له.. طلاب وطالبات ‎#تعليم_الطائف يعودون اليوم لمواصلة رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

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