الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. تنويه مهم من سفارة المملكة في بنجلاديش للمواطنين
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عاجل.. تنويه مهم من سفارة المملكة في بنجلاديش للمواطنين

عاجل.. تنويه مهم من سفارة المملكة في بنجلاديش للمواطنين

عاجل.. تنويه مهم من سفارة المملكة في بنجلاديش للمواطنين
٠٩:٤٣:٣٤ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

وجّهت سفارة المملكة لدى بنجلاديش، تنويهًا مهمًا للمواطنين الراغبين في السفر إلى هذه الدولة الآسيوية، بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول.

وقالت في حسابها على “تويتر”: “نود إحاطة عموم المواطنين، الراغبين في القدوم إلى بنجلاديش، بأهمية الحصول على التأشيرة اللازمة من السفارة البنجلاديشية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة، وذلك تفاديًا لإعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها”.

الحصول على التأشيرة

وأضافت أن السلطات المختصة في بنجلاديش تشترط الحصول على تأشيرة دخول قبل الوصول، ولا يمكن الحصول على تلك التأشيرة من المطار.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت سفارة المملكة لدى بنجلاديش، أنها تحث المواطنين بالتواصل معها في حالات الطوارئ، في ظل توقعات بوصول إعصار سيترانج للمناطق الساحلية.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في «تويتر»، أنها تود تنبيه جميع المواطنين الكرام بالحالة الجوية التي أعلن عنها مركز الأرصاد الجوي، باحتمال أن يضرب إعصار سيترانج موانئ مونغلا وبايرا وشيتاغونغ وكوكس بازار والمحافظات الساحلية.

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